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Семак продлил успешную серию в противостоянии со «Спартаком»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми. В девяти играх под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали пять побед и четырежды сыграли вничью.

Отметим, что с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

Авторы голов

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Массимо Каррера

0:0

-

17.03.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:0

Жирков

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

1:0

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

Доменико Тедеско

2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

1:1

Ерохин — Понсе

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Руй Витория

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Паоло Ваноли

1:1

Мостовой — Соболев

Итого: +5=4-0, мячи 17-6.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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П
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