Семак продлил успешную серию в противостоянии со «Спартаком»
«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми. В девяти играх под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали пять побед и четырежды сыграли вничью.
Отметим, что с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.
Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.09.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
17.03.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Жирков
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Руй Витория
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
15.05.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Паоло Ваноли
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
Итого: +5=4-0, мячи 17-6.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0