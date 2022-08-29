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Кечинов — о возможном уходе Кофрие из «Спартака»: «Доверия у Абаскаля к нему нет»

Кечинов отреагировал на возможный переход защитника Максимилиано Кофрие в «Клермон»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника Максимилиано Кофрие в «Клермон».

«Я не считаю, что для «Спартака» его уход будет потерей. В последнее время он не играет. Кофрие не доверяют даже там, где он мог бы и выйти вместо дисквалифицированных футболистов. Доверия у Абаскаля к нему нет. Вместо него выпускаются наши молодые футболисты, которые доказали, что по праву занимают место в составе. Тот же Денисов это доказал», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее издание Clermont Newsblog сообщило, на 25-летнего бельгийца претендует «Клермон». Также информировалось об интересе к игроку со стороны «Маккаби Хайфа», однако сам игрок не захотел переезжать в Израиль.

В прошедшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
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 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
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 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
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 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
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 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Химки 7 2 1 4 9-13 7
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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