Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника Максимилиано Кофрие в «Клермон».

«Я не считаю, что для «Спартака» его уход будет потерей. В последнее время он не играет. Кофрие не доверяют даже там, где он мог бы и выйти вместо дисквалифицированных футболистов. Доверия у Абаскаля к нему нет. Вместо него выпускаются наши молодые футболисты, которые доказали, что по праву занимают место в составе. Тот же Денисов это доказал», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее издание Clermont Newsblog сообщило, на 25-летнего бельгийца претендует «Клермон». Также информировалось об интересе к игроку со стороны «Маккаби Хайфа», однако сам игрок не захотел переезжать в Израиль.

В прошедшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).