Бывший футболист «Спартака» Головской рассказал, что отказался от гражданства Казахстана

Трехкратный чемпион России в составе «Спартак» Константин Головской рассказал, что отказался от гражданства Казахстана после завершения выступления за местные команды.

«У меня казахстанское гражданство было сделано, чтобы освободить место для легионеров, потому что пять легионеров могли выступать в команде. Сейчас у меня нет казахстанского гражданства, я отказался от него. Давно отказался, когда закончил играть в Казахстане. Здесь приехал в посольство Казахстана, отдал паспорт, расписался в документах. В Казахстане не отреагировали», — сказал Головской ТАСС.

48-летний Головской выступал за «Спартак», московское «Динамо», болгарский «Левски», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), казахстанские «Женис» (ныне — «Астана»), «Актобе», «Кайрат», «Тобол, «Тараз», «Долгопрудный».