Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» нужен Помазун»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, который ират за «Урал» на правах аренды.

«Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Так что руководство ищет мозг не в том месте. Не понимаю, зачем вдруг понадобился Помазун, да еще из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться», — приводит слова Филимонова RT.

По информации «РБ Спорт», вероятность трансфера Помазуна в «Спартак» сохраняется. Переход 27-летнего игрока может произойти как летом, так и зимой.

10 февраля «СЭ» сообщил, что «Спартак» не оставляет попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. На данный момент обсуждают условия потенциального трансфера.

Помазун в текущем сезоне сыграл за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр провел на ноль.