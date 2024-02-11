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Сегодня, 10:35

Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» нужен Помазун»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, который ират за «Урал» на правах аренды.

«Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Так что руководство ищет мозг не в том месте. Не понимаю, зачем вдруг понадобился Помазун, да еще из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться», — приводит слова Филимонова RT.

Александр Селихов, Александр Максименко и&nbsp;Илья Свинов. Вратари «Спартака»: Селихов, Максименко, Свинов или новое лицо?

По информации «РБ Спорт», вероятность трансфера Помазуна в «Спартак» сохраняется. Переход 27-летнего игрока может произойти как летом, так и зимой.

10 февраля «СЭ» сообщил, что «Спартак» не оставляет попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. На данный момент обсуждают условия потенциального трансфера.

Помазун в текущем сезоне сыграл за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр провел на ноль.

Источник: RT
Александр Филимонов
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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