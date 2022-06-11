Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на переход Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Сегодняшнее руководство «Спартака» покупает таких игроков, как Кофрие, как Хендрикс. Теперь Рыбуса купили. И претендуют на то, чтобы стать чемпионами. Я в это не верю! Что игроки такого уровня могут стать чемпионами страны. Только «Локомотив» может знать, пригодился бы он им или нет. Каждый игрок нужен какому-то тренеру, а какому-то нет», — сказал Ловчев Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. Польскому защитнику в августе исполнится 33 года.