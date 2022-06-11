Смолов опубликовал фото на фоне стадиона «Сан-Сиро»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в социальных сетях показал фотографию из отпуска. Он позирует на фоне стадиона «Сан-Сиро», который находится в Италии, а именно — в Милане.

Федор Смолов. Фото личные соцсети

В январе 2022 года Смолов вернулся в московское «Динамо», перейдя из «Локомотива». Всего в минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

29 мая «Динамо» проиграло «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:2. По итогам сезона бело-голубые финишировали на 3-м месте в Тинькофф РПЛ.