Ари хочет сыграть в медиабаскетболе: «За бразильскую команду, за «Фавела»

Бывший футболист «Спартака» Ари в интервью «СЭ» заявил о желании сыграть в шестом сезоне Media Basket.

«На медиабаскете очень хорошая атмосфера. Возможно, тоже сыграю! За бразильскую команду, за «Фавела Баскет», — сказал Ари «СЭ».

Ари выступал в чемпионате России с 2010 по 2021 год. Нападающий становился чемпионом России в составе московского «Локомотива», выигрывал серебряные медали турнира со «Спартаком», а также стал трехкратным бронзовым призером чемпионата в составе «Краснодара». В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство и провел две игры за национальную команду РФ.