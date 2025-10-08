Губерниев иронично отреагировал на идею запрета легионеров в Кубке: «Я как яркий представитель СЕКСа — против»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о возможном введении запрета на участие легионеров в FONBET Кубке России. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Я возглавляю ассоциацию СЕКС. Это Сходненский единый комментаторский союз. Я твердый член, основатель и организатор этой комментаторской ассоциации. Я хочу сказать, что как яркий представитель СЕКСа против того, что предложили в РАСК. В турнирах футбольных должны играть сильнейшие футболисты. Если будет лимит, к нам будут приезжать сильные иностранцы, как мы надеемся. Полный запрет будет ограничивать право людей на работу. Идея странная, мягко говоря. Я как твердый член организации СЕКС против инициативы, которую выдвинул какой-то человек из РАСК», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».