Колосков: «ВАР еще приживется в нашем футболе»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, нужна ли российскому футболу система ВАР.

— Обсудим проблемы нашего футбола. Что скажете о системе ВАР? Споры вокруг нее не утихают. Кто-то, как, например, Олег Романцев, считает, что она тормозит игру.

— ВАР еще приживется. Хотя есть вещи, которые нужно улучшать. Никому не нравится, что арбитр долго смотрит в монитор и принимает решение только через две-три минуты. Долго! Но со временем квалификация судей повысится и они станут быстрее выносить вердикт.

— То есть все упирается в уровень квалификации тех, кто сидит за монитором?

— Конечно. Все зависит от уровня подготовки судей. Иногда и без ВАР все очевидно — достаточно поднять флажок. Пока идет процесс притирки, но принципиально я за систему видеоарбитров.