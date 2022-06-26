Мостовой осудил Ларсона за слова о возможности не возвращаться в Россию

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров.

«Говорить такое — неправильно с его стороны. Это можно спокойно решать внутри клуба, не придавать огласке. Те, кто поумнее — промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.