Мостовой осудил Ларсона за слова о возможности не возвращаться в Россию
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров.
«Говорить такое — неправильно с его стороны. Это можно спокойно решать внутри клуба, не придавать огласке. Те, кто поумнее — промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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