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Мостовой осудил Ларсона за слова о возможности не возвращаться в Россию

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров.

«Говорить такое — неправильно с его стороны. Это можно спокойно решать внутри клуба, не придавать огласке. Те, кто поумнее — промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.

Александр Мостовой
Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
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