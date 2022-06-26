ЦСКА начал второй сбор в Новогорске
Команда ЦСКА собралась в подмосковном тренировочном центре и провела первую тренировку на вторых сборах, сообщает сайт клуба.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Милан Гайич, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович, Даниил Гурченко.
Полузащитники: Максим Мухин, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Заур Тарба, Никита Ермаков.
Нападающие: Владислав Яковлев, Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Эдуард Багринцев, Чидера Эджуке.
Ряд футболистов присоединятся к команде по ходу второго сбора, о чем клуб сообщит дополнительно.
В рамках сбора в Новогорске, который продлится до 7 июля, ЦСКА проведет три матча: с «Зенитом» (29 июня), «Нижним Новгородом» (4 июля) и «Сочи» (7 июля). Все эти игры пройдут на ВЭБ Арене.
По окончании сбора в Новогорске команда завершит подготовку к сезону на базе в Ватутинках.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -