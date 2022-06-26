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ЦСКА начал второй сбор в Новогорске

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда ЦСКА собралась в подмосковном тренировочном центре и провела первую тренировку на вторых сборах, сообщает сайт клуба.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Милан Гайич, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович, Даниил Гурченко.

Полузащитники: Максим Мухин, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Заур Тарба, Никита Ермаков.

Нападающие: Владислав Яковлев, Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Эдуард Багринцев, Чидера Эджуке.

Ряд футболистов присоединятся к команде по ходу второго сбора, о чем клуб сообщит дополнительно.

В рамках сбора в Новогорске, который продлится до 7 июля, ЦСКА проведет три матча: с «Зенитом» (29 июня), «Нижним Новгородом» (4 июля) и «Сочи» (7 июля). Все эти игры пройдут на ВЭБ Арене.

По окончании сбора в Новогорске команда завершит подготовку к сезону на базе в Ватутинках.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-nachal-vtoroy-sbor-v-novogorske/
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