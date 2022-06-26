Кавазашвили — о Ларссоне: «Никто не знал, что он плюнет в душу»
Кавазашвили отреагировал на слова Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона.
«Он столько времени провел в «Спартаке», получил практику, столько денег заработал, к нему хорошо относились. Никто не знал, что он плюнет в душу. Такие люди как Ларссон больше не должны приглашаться в РПЛ», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.
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