Кавазашвили отреагировал на слова Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

«Он столько времени провел в «Спартаке», получил практику, столько денег заработал, к нему хорошо относились. Никто не знал, что он плюнет в душу. Такие люди как Ларссон больше не должны приглашаться в РПЛ», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.