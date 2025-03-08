Семшов — о красной карточке Вендела перед игрой со «Спартаком»: «Нужно сдерживать эмоции. Он подвел команду»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что полузащитник петербургского клуба Вендел мог поступить профессионально и сдержаться, чтобы не получить красную карточку в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

27-летний футболист был удален на 74-й минуте игры за неприличный жест. Он пропустит следующий матч «Зенита» в РПЛ со «Спартаком», который пройдет 16 марта.

«Наверное, он заслужил удаление, все-таки нужно уважать и соперников, и болельщиков, точно такое не показывать. Все правильно, неспортивное поведение, обидно для «Зенита», это ключевой игрок команды, который ведет всю игру. Но он сам виноват, нужно сдерживать эмоции, даже если кто-то что-то крикнул. Кто бы ни ухал или ни показывал, ты должен оставаться профессионалом, а уже потом высказаться или в прессе, или в разговоре с тренером, чтобы сделали запись в протокол. Тут он подвел команду, никто не будет обращать внимания», — цитирует Семшова ТАСС.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.