Тренер «Динамо» Личка: «Очень приятно говорить, когда команда побеждает с таким счетом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (4:0) в 20-м туре РПЛ.

— Очень приятно говорить, когда команда побеждает с таким счётом. Меня очень порадовала игра на ноль. Моей индивидуальной целью на эту игру была не только победа, но и возвращение нашего хорошего, комбинационного футбола, который показать в Ростове не удалось. Я доволен тем, что все футболисты показали хороший уровень, старались и исправились за первую игру этого года, — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

Москвичи набрали 39 очков и поднялись на четвертое место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (37 очков). Махачкалинцы с 18 очками идут на 13-й строчке в турнирной таблице.