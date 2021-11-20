Червиченко: «У Зобнина травма, даже две. Первая — физическая, а вторая моральная»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».
«На мой взгляд, «Краснодар» лучше скомпонован, собран и выстроен, чем «Спартак», — цитирует Чемпионат Червиченко. — То, что «быки» не находятся вверху турнирной таблицы, больше невезение. Они имеют пять-шесть моментов, но забивают один. Соперник имеет один-два — и им влетает. Ну и судьи, которые то «Краснодар» прибьют, то «Ростов». Мы видим, как рушится «Спартак». Еще у Зобнина травма, даже две. Первая — физическая, а вторая моральная, от понижения зарплаты, если она, конечно, была.
«Спартак» остался без середины поля. Посмотрим, сможет ли Умяров на себе потащить центр. В прошлый раз, когда Наиль выбыл, было очень много плача, как будто он основополагающий игрок. За молодёжную сборную он сыграл неплохо, а вот как он будет выглядеть в РПЛ — будем смотреть. У «Спартака» мало шансов сегодня".
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4518901-chervichenko-spartak-ostalsya-bez-centra-u-zobnina-dve-travmy-fizicheskaya-i-moralnaya.html
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