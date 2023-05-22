Пономарев считает, что у «Спартака» больше шансов на серебряные медали в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о гонке за серебряные медали в РПЛ.

«Шансы на второе место у ЦСКА остались, хотя дальше команду ждут серьезные игры с «Краснодаром» и «Ростовом». У «Спартака» календарь полегче, у них «Пари НН» и «Крылья Советов».

Так что армейцам надо напрягаться в игре с «Краснодаром», даже вничью играть нельзя. Значит нужно играть в атаку. Из-за дисквалификации Роши будут перемены в обороне, ситуация складывается не очень благоприятная», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

В 28-м туре РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Красно-белые набрали 53 очка и расположились на третьем месте. ЦСКА (54) идет на второй строчке.