Ветеран ЦСКА о Кучаеве: «Он хлипкий. Думаю, армейцы отдадут его в аренду»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника Константина Кучаева из «Рубина» в московский клуб.

«Костя неплохой футболист, но все-таки слабенький для армейцев. Сейчас команде нужна мощь. На отскоках Кучаев хорош, но не для таранных действий, не для жесткой игры в обороне. Это не тот вариант, который нужен ЦСКА. Нужны сильные, мобильные полузащитники, которые готовы взять игру на себя. А Костя не готов к этому, он хлипкий. Думаю, армейцы отдадут его в аренду», — сказал Пономарев «СЭ».

24-летний российский полузащитник перешел в «Рубин» из ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года.

В прошедшем сезоне Кучаев сыграл за казанский клуб девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.