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Агент Кучаева: «Константин вернулся в ЦСКА не для того, чтобы сидеть на лавке»

Агент Кучаева прокомментировал возвращение полузащитника в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал возвращение своего клиента из «Рубина» в московский клуб.

Сегодня, 1 июня, казанский клуб объявил о завершении срока арендного соглашения с 24-летним россиянином.

«Константин вернулся в ЦСКА не для того, чтобы сидеть на лавке, — приводит слова Клюева «Чемпионат». — Кучаев настроен тренироваться, но мы ждем позицию клуба. Все зависит от этого. В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому все будет зависеть от позиции руководства ЦСКА. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный футболист».

В прошедшем сезоне Кучаев забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4712849-agent-kuchaeva-kostya-vernulsya-v-cska-ne-chtoby-sidet-na-lavke-zhdyom-poziciyu-kluba.html
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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