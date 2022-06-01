Агент Кучаева: «Константин вернулся в ЦСКА не для того, чтобы сидеть на лавке»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал возвращение своего клиента из «Рубина» в московский клуб.

Сегодня, 1 июня, казанский клуб объявил о завершении срока арендного соглашения с 24-летним россиянином.

«Константин вернулся в ЦСКА не для того, чтобы сидеть на лавке, — приводит слова Клюева «Чемпионат». — Кучаев настроен тренироваться, но мы ждем позицию клуба. Все зависит от этого. В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому все будет зависеть от позиции руководства ЦСКА. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный футболист».

В прошедшем сезоне Кучаев забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.