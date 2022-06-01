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«Рубин» объявил о возвращении Кучаева в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Кучаев и Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» объявил о возвращении полузащитника Константина Кучаева в ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, срок арендного соглашения с 24-летним россиянином завершен.

«Удачи в дальнейшей карьере, Константин!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

В прошедшем сезоне Кучаев забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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