Мостовой считает неправильным, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Это точно не связанно с тем, что «Нижний Новгород» занял 11-е место. Я думаю, вряд ли кто-то рассчитывал, что он займет такое место, все думали, что они пойдут либо в стыки, либо вылетят. Считаю неправильным, что с Кержаковым не продлили контракт. Как мне кажется, свой первый сезон в качестве главного тренера он провел достойно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в Тинькофф РПЛ.