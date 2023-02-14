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Сегодня, 10:24

Вагнер Лав: «Я всегда считал Жиркова одним из лучших на своей позиции»

Вагнер Лав прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить карьеру
Руслан Минаев
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Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«Хочу пожелать Юрию Жиркову, чтобы в дальнейшем у него все сложилось самым лучшим образом. Мне жаль, что он заканчивает карьеру. Мы теряем отличного игрока с невероятным талантом. Надеюсь, теперь он будет просто наслаждаться своей жизнью, пользуясь всем, чего он добился в футбольной жизни. Юрий всегда был отличным и особенным человеком. Я запомню его как очень умного игрока, который делал потрясающие вещи на поле. Он мой дорогой друг и верный товарищ для всех.

Я всегда считал и считаю Жиркова одним из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл на этой позиции. Он сильно помогал мне на поле и за его пределами. Всегда уделял мне много внимания, несмотря на то, что иногда язык немного затруднял наше общение. Мы как-то понимали друг друга. Я не знаю, что Юрий собирается делать. Может, он будет продолжать работать в футболе. В любом случае, желаю ему удачи на следующем этапе его жизни», — цитирует Лава Sport24.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: Sport24
Вагнер Лав
Юрий Жирков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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