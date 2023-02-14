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Сегодня, 10:10

Агент Ренана ответил на вопрос об интересе иностранных клубов к новичку «Зенита»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Роберт Ренан (справа).
Фото Global Look Press

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос «СЭ» о том, поступали ли предложения по игроку после того, как он выиграл молодежный чемпионат Южной Америки.

Ранее появлялась информация об интересе «Реала» к новичку клуба из Санкт-Петербурга.

«Никто из клубов ко мне не обращался по Ренану после того, как он вместе с молодежной сборной выиграли чемпионат Южной Америки», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

В воскресенье, 13 февраля 19-летний Ренан выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии. В финале бразильцы победили Уругвай (2:0). защитник принял участие во всех 9 матчах своей команды на турнире.

Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Роберт Ренан с&nbsp;трофеем юниорского чемпионата Южной Америки. 40 миллионов за новичка «Зенита». Ренан выиграл трофей и восхитил «Реал»

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РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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