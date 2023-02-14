Агент Ренана ответил на вопрос об интересе иностранных клубов к новичку «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос «СЭ» о том, поступали ли предложения по игроку после того, как он выиграл молодежный чемпионат Южной Америки.

Ранее появлялась информация об интересе «Реала» к новичку клуба из Санкт-Петербурга.

«Никто из клубов ко мне не обращался по Ренану после того, как он вместе с молодежной сборной выиграли чемпионат Южной Америки», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

В воскресенье, 13 февраля 19-летний Ренан выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии. В финале бразильцы победили Уругвай (2:0). защитник принял участие во всех 9 матчах своей команды на турнире.

Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.