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Сегодня, 01:39

Жена главного тренера «Зенита» Семака назвала мужа православным мучеником

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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак назвала своего мужа мучеником.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется — вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально сочувствующий скорее. Ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике и стать исихастом сразу же. Желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило. И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец (православные мученики, которые терпели страдания во имя Иисуса Христа. — Прим. «СЭ»)», — рассказала Семак в эфире телеканала «Спас».

Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. Они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочеренную Татьяну. Кроме того, у Анны от первого брака есть дочь Майя, а у Сергея от первого брака сын Илья.

Источник: https://vk.com/wall-55490878_316828
Сергей Семак
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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