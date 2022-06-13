Жена главного тренера «Зенита» Семака назвала мужа православным мучеником

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак назвала своего мужа мучеником.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется — вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально сочувствующий скорее. Ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике и стать исихастом сразу же. Желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило. И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец (православные мученики, которые терпели страдания во имя Иисуса Христа. — Прим. «СЭ»)», — рассказала Семак в эфире телеканала «Спас».

Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. Они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочеренную Татьяну. Кроме того, у Анны от первого брака есть дочь Майя, а у Сергея от первого брака сын Илья.