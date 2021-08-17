Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Жиго: «Он с уважением относится к «Спартаку» и его болельщикам, но не может жить без сына»

10:18
Самуэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока.

«С тех пор как Самюэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

14 августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются переговоры по поводу подписания нового соглашения.

В сезоне-2020/21 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-samue-l-uvazhaet-spartak-i-bolel-shhikov-no-ne-mozhet-zhit-bez-sy-na/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Амеба съела мозг искупавшегося в озере семилетнего ребенка
Тело девушки с оторванной рукой нашли на улице в Москве
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
7
Офсайд