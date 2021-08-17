Агент Жиго: «Он с уважением относится к «Спартаку» и его болельщикам, но не может жить без сына»
Агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока.
«С тех пор как Самюэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».
14 августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются переговоры по поводу подписания нового соглашения.
В сезоне-2020/21 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-samue-l-uvazhaet-spartak-i-bolel-shhikov-no-ne-mozhet-zhit-bez-sy-na/
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