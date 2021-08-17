Агент Жиго: «Он с уважением относится к «Спартаку» и его болельщикам, но не может жить без сына»

Агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока.

«С тех пор как Самюэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

14 августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются переговоры по поводу подписания нового соглашения.

В сезоне-2020/21 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.