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Бывший форвард «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками» на один год

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Давыдов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем бывшего нападающего «Спартака» Дениса Давыдова.

«Мы близки к тому чтобы оформить соглашение. Давыдов будет представлять футбольный клуб «Химки». Ограничимся сроком в один год. Мы видим его желание, в его профессиональных качествах сомневаться не приходится», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

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