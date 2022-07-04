Бывший форвард «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками» на один год
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем бывшего нападающего «Спартака» Дениса Давыдова.
«Мы близки к тому чтобы оформить соглашение. Давыдов будет представлять футбольный клуб «Химки». Ограничимся сроком в один год. Мы видим его желание, в его профессиональных качествах сомневаться не приходится», — сказал Терюшков «СЭ».
Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.
Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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