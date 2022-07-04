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Роднина — о Fan ID: «Я похожа на футбольного болельщика? Никогда не планировала его оформлять»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований.

«Я похожа на футбольного болельщика? Мне хватает своих документов. Никогда не планировала оформлять паспорт болельщика. Трудности с оформлением? Я в этом не специалист, я за этим не слежу. Только от вас узнала новость об этом. У меня несколько другая работа», — сказала Роднина «СЭ».

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ирина Роднина
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