Якубко: «Есть ВАР, и сколько угодно камер, но судьи все равно ошибаются»

Бывший нападающий нескольких российских клубов Мартин Якубко прокомментировал судейские ошибки в РПЛ.

«Есть и ВАР, и сколько угодно камер, но все равно судьи ошибаются. Я тоже не понимаю, не знаю ответ на вопрос о том, почему так происходит. Еще когда я играл в России, руководители РФС пытались что-то делать, был какой-то итальянец и все равно не мог исправить эту ситуацию. Каждый сам про себя подумает и поймет, почему все так получается», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Словацкий форвард выступал в чемпионате России за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Динамо» и «Амкар». Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году.