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Якубко: «Есть ВАР, и сколько угодно камер, но судьи все равно ошибаются»

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Бывший нападающий нескольких российских клубов Мартин Якубко прокомментировал судейские ошибки в РПЛ.

«Есть и ВАР, и сколько угодно камер, но все равно судьи ошибаются. Я тоже не понимаю, не знаю ответ на вопрос о том, почему так происходит. Еще когда я играл в России, руководители РФС пытались что-то делать, был какой-то итальянец и все равно не мог исправить эту ситуацию. Каждый сам про себя подумает и поймет, почему все так получается», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Словацкий форвард выступал в чемпионате России за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Динамо» и «Амкар». Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-est-i-var-i-skol-ko-ugodno-kamer-no-vse-ravno-sud-i-oshibayutsya/
Мартин Якубко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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