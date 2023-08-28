Кузьмичев об игре Дзюбы против «Сочи»: «Не стоит переоценивать. Миранчук был лучше»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о победе команды Михаила Галактионова над «Сочи» (1:0) в шестом туре РПЛ.

Единственный гол в матче забил Максим Глушенков с передачи Артема Дзюбы.

— Дзюба вернулся на поле и показал всем, кто есть кто?

— Я бы все-таки не переоценивал его вчерашнюю игру. В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал.

— Лучший в составе гостей?

— Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился.

— Вчера он дважды был близок к голу. Может быть, Игорь Шалимов все-таки опрометчиво заявил, что до зимы Артем забьет не больше двух?

— Думаю, по системе «гол плюс пас» до зимы Дзюба должен набрать семь баллов. Это как минимум. А вот сколько мячей, сколько пасов — мне сказать сейчас сложно. Пользу он москвичам еще точно принесет. Так что я, пожалуй, не соглашусь с Игорем Шалимовым, с его прогнозом. Дзюба же может не только завершать, но и выигрывать воздух, скидывать мячи партнерам. Это тоже ценно.