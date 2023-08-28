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Сегодня, 10:05

Кузьмичев об игре Дзюбы против «Сочи»: «Не стоит переоценивать. Миранчук был лучше»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Локомотива»
Фото ФК «Локомотив»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о победе команды Михаила Галактионова над «Сочи» (1:0) в шестом туре РПЛ.

Единственный гол в матче забил Максим Глушенков с передачи Артема Дзюбы.

— Дзюба вернулся на поле и показал всем, кто есть кто?

— Я бы все-таки не переоценивал его вчерашнюю игру. В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал.

— Лучший в составе гостей?

— Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился.

— Вчера он дважды был близок к голу. Может быть, Игорь Шалимов все-таки опрометчиво заявил, что до зимы Артем забьет не больше двух?

— Думаю, по системе «гол плюс пас» до зимы Дзюба должен набрать семь баллов. Это как минимум. А вот сколько мячей, сколько пасов — мне сказать сейчас сложно. Пользу он москвичам еще точно принесет. Так что я, пожалуй, не соглашусь с Игорем Шалимовым, с его прогнозом. Дзюба же может не только завершать, но и выигрывать воздух, скидывать мячи партнерам. Это тоже ценно.

Георгий Мелкадзе и&nbsp;Артем Дзюба. «Прогноз Шалимова о двух голах? До зимы Дзюба наберет 7 баллов по системе «гол плюс пас»

Антон Миранчук
Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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 6
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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