В «Брагантино» прокомментировали возможный трансфер Капишабы в ЦСКА

Главный тренер «Ред Булл Брагантино» Педро Кайшинья отреагировал на возможный переход защитника Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

«Если клуб не комментирует, я тоже не буду этого делать. Я готов комментировать завершенные ситуации. Не люблю говорить о гипотетических вещах.

Действительно, существуют предложения и переговоры, но все они не завершены. Мы должны адаптироваться к реалиям рынка. Мы не любим терять игроков и не хотели бы потерять футболиста с такими качествами, как у Жуниньо, который заряжает остальных своими действиями на поле.

Мы будем ждать, чтобы понять, произойдет ли это на самом деле, а затем мы вернемся, чтобы это обсудить», — цитирует Кайшинью Globo Esporte.

27 августа сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер 26-летнего бразильца за 5,5 миллиона долларов.

В сезоне-2023 Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.