Кузьмичев: «Сторона Миранчука не просила у «Локо» 2 миллиона евро в год»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев назвал причины, по которым полузащитник Антон Миранчук не остался в клубе.

— Миранчук все-таки покинул «Локомотив». Все к этому и шло?

— Честно говоря, думал, что переговоры между сторонами пройдут более конструктивно. Где-то дней 10 назад начались встречи. И тогда было ощущение, что клуб и представители футболиста сближаются. Но в какой-то момент «Локомотив», что называется, встал колом и поставил условие: мы можем предложить только это — и все! Не очень хорошая ситуация во всех смыслах. Клуб потерял одного из ведущих игроков. С медийной точки зрения большой провал «Локомотива»...

— Если верить инсайдеру Ивану Карпову, «Локомотив» предлагал полузащитнику зарплату в размере 1,6 миллиона евро в год, а сторона футболиста просила 2 миллиона. Это так?

— Мне сложно назвать конкретные цифры. Но, насколько я знаю, сторона игрока точно не упиралась в сумму, которую вы сейчас назвали. Представители Миранчука просили улучшить условия, но речи о двух миллионах не шло. Готовы были остановиться на промежуточном варианте. Не получилось.

— Неужели предложение «Локо» было настолько скромным? Почему Миранчук в не самые простые экономические времена не пошел навстречу своему клубу?

— Тут дело даже не в конкретных суммах. Скорее не понравилось отношение клуба. Надо рассматривать ситуацию в комплексе. Знаю, что сторона игрока вообще не настаивала на агентских выплатах при переподписании контракта. То есть «Локо» не нес бы дополнительной финансовой нагрузки. Считаю, это хороший шаг представителей Антона, которые были готовы показать свою лояльность московскому клубу. Странно...

— Что странно?

— У «Локомотива» стабильный, подтвержденный бюджет. Долги, образовавшиеся после «правления» немцев, были закрыты целевыми деньгами. То есть в плане финансов проблем у клуба нет. И если все спокойно перевести в сухие цифры без эмоций и не упираться в потолок зарплат, то сама сделка выглядела очень реальной. Просто надо было все спокойно посчитать и принять правильное решение.

— Однако недавно проходила информация, что руководителей «Локо» лишили всех дотаций и дали понять: живите только на заработанные деньги...

— Тут речь скорее идет о каких-то дополнительных дотациях, которые клуб иногда просил на трансферы. Но сам бюджет на протяжении многих лет стабилен. Никаких сокращений в этом плане нет. Ну и не забывайте, что «Локо» уже заработал где-то 500-600 миллионов рублей в это трансферное окно.

— Имеете в виду сумму, вырученную от перехода Глушенкова в «Зенит»?

— Да.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

1 июля 28-летний россиянин покинул клуб и стал свободным агентом.