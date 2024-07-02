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Дзюба: «Самая сильная победа — это победа над своим негативным мышлением»

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Нападающий Артем Дзюба в социальных сетях посоветовал своим болельщикам не жаловаться на жару и думать только о хорошем.

— Еду на тренировочку. Работаем, не останавливаемся. Погода просто прекрасная. Все говорят: «Жара, жара...» Жалуются. Когда у нас постоянно холод, все просят: «Скорее бы было солнышко». А как только оно появляется — все начинают жаловаться. Я вообще не понимаю. Народ, конечно, удивительный.

Давайте наслаждаться прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Как говорят мудрецы, самая сильная победа — это победа над своим негативным мышлением. Так что, ребятки, улыбаемся и думаем только о хороше," — сказал футболист на видео.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года. По словам агента форварда Леонида Гольдмана, Артем хочет продолжить карьеру в России.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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