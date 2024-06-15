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Агент Тормены: «По будущему Витора нет никаких изменений, он — игрок «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, что бразилец не покинет российский клуб летом.

«По будущему Витора нет никаких изменений, он — игрок «Краснодара». В ближайшее время он присоединится к команде на сборах», — цитирует «РБ Спорт» Норманда.

В сезоне-2023/24 28-летний бразилец сыграл в 23 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-normand-o-budushhem-tormeny-vitor-igrok-krasnodara/
Футбол
ФК Краснодар
Витор Тормена
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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