Агент Тормены: «По будущему Витора нет никаких изменений, он — игрок «Краснодара»

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, что бразилец не покинет российский клуб летом.

«По будущему Витора нет никаких изменений, он — игрок «Краснодара». В ближайшее время он присоединится к команде на сборах», — цитирует «РБ Спорт» Норманда.

В сезоне-2023/24 28-летний бразилец сыграл в 23 матчах во всех турнирах.