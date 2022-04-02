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Бывший арбитр Егоров считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» нужно было отменить

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футбольный судья Игорь Егоров заявил, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» нужно было отменить.

«Конечно, стоит отменять игру в таких случаях. А как же? Есть правила футбола, в которых написано, если невозможно играть — значит невозможно. Есть определенные критерии для отмены игры. Вот и все», — приводит «Спорт день за днем» слова Егорова.

Изначально матч должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но начало игры перенесли из-за снегопада. Новое время начала встречи — 20.30 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/eks-arbitr-egorov-match-lokomotiv-spartak-nado-bylo-otmenyat

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Рубин – Химки
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2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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