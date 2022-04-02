Бывший арбитр Егоров считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» нужно было отменить

Бывший футбольный судья Игорь Егоров заявил, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» нужно было отменить.

«Конечно, стоит отменять игру в таких случаях. А как же? Есть правила футбола, в которых написано, если невозможно играть — значит невозможно. Есть определенные критерии для отмены игры. Вот и все», — приводит «Спорт день за днем» слова Егорова.

Изначально матч должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но начало игры перенесли из-за снегопада. Новое время начала встречи — 20.30 по московскому времени.