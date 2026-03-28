Амарал: «Барко — лучший футболист «Спартака» после Промеса»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о некоторых трансферах, совершенных красно-белыми в период его работы в клубе.

«Барко лучший футболист «Спартака» на ближайшее время после Квинси Промеса. Техника Виллиана Жозе феноменальная. Проблема была с его физической формой. Через три недели он был готов, но решение тренера по нему уже было сформировано. У Жозе не была худшая физическая форма. Были футболисты, которые играли, но ситуация была хуже.

Тренер [Станкович] очень хотел Абену, верил в его ментальность. Плюс он был не таким дорогим. Так что мы выполнили просьбу тренера. В нашем списке скаутов был только Маркиньос, но сделали так, чтобы тренер был доволен», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.