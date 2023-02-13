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Сегодня, 19:06

Бывшая жена Нобоа поддержала футболиста: «Он никогда не поднимал руку на меня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ольга Нобоа-Романова, бывшая жена эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, заступилась за своего бывшего мужа, которого его нынешняя девушка обвинила в побоях.

«Мы знакомы с 2008 года. И в браке прожили восемь с половиной лет.

Я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня...

Он никогда не поднимал руку на меня и никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям!

Более того за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало!

И еще показательный и важный момент, который поможет вам сформировать о нем свое мнение. После развода я продолжала вместе с детьми переезжать в те города, где он играет. Разве это возможно было бы, если бы он был тем, кто оскорблял / применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям?» - написала Нобоа-Романова в социальных сетях.

Ранее Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой намекнула на то, что ее избил именно Нобоа.

Сам 37-летний футболист опроверг слова своей девушки о ее избиении.

Кристиан Нобоа
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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