Тарханов заявил, что «бразильская» техника Жиркова осталась с дворового футбола

Бывший тренер ЦСКА, «Крылья Советов» Александр Тарханов рассказал, какие качества разглядел в Юрие Жиркове, когда тот еще выступал за тамбовский «Спартак».

«Юра был суперфутболистом, играл на самом высоком уровне, провел яркую карьеру. Я его видел, когда он еще играл во второй лиге за тамбовский «Спартак». Хотели взять его в «Крылья» — что-то не сложилось. Откуда у него «бразильская» техника? Ну это все со двора. Юра еще застал советские времена — тогда была улица, были турниры, «Кожаный мяч». Улица тогда много давала. Если умеешь играть в футбол, делаешь, что хочешь. Никто не говорил: это нельзя, то... Хороший тренер не будет что-то запрещать. Сейчас многие тренеры бегают по бровке, орут: «Отдай туда!», «Отдай сюда!», все время комментируют игру. Раньше они просто сидели и смотрели, как ребята играют. А те могли на поле развивать свои лучшие качества. Жирков вырос в очень сильного футболиста. Не каждого в «Челси» позовут играть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».