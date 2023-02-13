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Сегодня, 19:07

Тарханов заявил, что «бразильская» техника Жиркова осталась с дворового футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА, «Крылья Советов» Александр Тарханов рассказал, какие качества разглядел в Юрие Жиркове, когда тот еще выступал за тамбовский «Спартак».

«Юра был суперфутболистом, играл на самом высоком уровне, провел яркую карьеру. Я его видел, когда он еще играл во второй лиге за тамбовский «Спартак». Хотели взять его в «Крылья» — что-то не сложилось. Откуда у него «бразильская» техника? Ну это все со двора. Юра еще застал советские времена — тогда была улица, были турниры, «Кожаный мяч». Улица тогда много давала. Если умеешь играть в футбол, делаешь, что хочешь. Никто не говорил: это нельзя, то... Хороший тренер не будет что-то запрещать. Сейчас многие тренеры бегают по бровке, орут: «Отдай туда!», «Отдай сюда!», все время комментируют игру. Раньше они просто сидели и смотрели, как ребята играют. А те могли на поле развивать свои лучшие качества. Жирков вырос в очень сильного футболиста. Не каждого в «Челси» позовут играть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-brazil-skaya-tehnika-u-zhirkova-ostalas-so-dvora/
Юрий Жирков
Футбол
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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