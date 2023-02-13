Самедов заявил, что «Факел» провел качественную трансферную кампанию

Старший селекционер воронежского «Факела», а также бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил трансферную политику клуба.

«На мой взгляд, «Факел» провел качественную трансферную кампанию, взял четверых новичков, они хорошо себя зарекомендовали. К сожалению, один из них успел получить травму. Думаю, все ребята нам помогут. Давайте говорить честно — избежать борьбы за выживание «Факелу» не удастся. Но мы хотим остаться в РПЛ. Это наша цель», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Зимой состав «Факела» пополнили нападающий Евгений Марков, полузащитник Вячеслав Якимов, арендованный у «Краснодара», французский хавбек Реда Радеи, арендованный у болгарского «Пловдива», а также его соотечественник Мохамед Браими, также взятый в аренду у «Пловдива».

«Факел» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей.