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Бывшая девушка Тикнизяна: «Благодаря моему молчанию в его жизни пока все хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кристина Строкова.
Фото Соцсети

Кристина Строкова, бывшая девушка защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна прокомментировала конфликт с игроком.

Ранее стало известно, что 24-летний футболист написал на Строкову заявление в полицию. Он обвинил бывшую девушку в краже денег с его банковского счета.

«2 апреля я выиграла суд по алиментам в свою пользу. 4 апреля Наир подал заявление на меня в полицию, что в ноябре я похитила деньги с оформленной на мое имя карты, но привязанной к его счету, на которую он мне добровольно отправлял иногда небольшие деньги. Я могла оплатить пару раз ими продукты или такси.

Может кто-то не понимает, что благодаря моему молчанию в его новых отношениях и жизни пока все хорошо, и ничья репутация пока что не пострадала, но если снова будут трогать меня, мою семью, у меня есть возможность все очень быстро изменить. Я переступлю через свои принципы, если мне будут продолжать мешать просто спокойно жить и растить ребенка", — сказала Строкова Telegram-каналу «Закулисье спорта».

В январе 2021 года у Тикнизяна и Строковой родился сын Эмилиан. В ноябре 2023-го футболист женился на ведущей Яне Ромашкиной.

Источник: Telegram-канал «Закулисье спорта»
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Орещук: «Краснодар» может обыграть «Зенит», если найдет баланс между обороной и нападением»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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Спартак

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