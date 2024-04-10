Защитник «Локомотива» Тикнизян обвинил свою бывшую девушку в краже денег
Бывшая девушка защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна Кристина Строкова сообщила, что футболист написал на нее заявление в полицию.
Игрок обвиняет экс-возлюбленную в краже денег с его банковского счета. Как рассказал Тикнизян сотрудникам правоохранительных органов, в ноябре и декабре 2023 года происходили списания с карты, которую он выпустил на имя Строковой и привязал к своему счету во время их отношений.
«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах. Но, когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия в его судьбе, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?» — написала Строкова в своих соцсетях, прикрепив фото протокола заявления.
В январе 2021 года у Тикнизяна и Строковой родился сын Эмилиан. В ноябре 2023-го футболист женился на ведущей Яне Ромашкиной.
24-летний Тикнизян с 2021 года выступает за «Локомотив». В текущем сезоне он провел 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
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2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
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6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5