РФС утвердил сроки трансферных окон на сезон-2022/23. Летнее окно откроется 20 июня

Бюро исполкома РФС 10 июня утвердило сроки трансферных окон на сезон-2022/23.

Летнее окно откроется 20 июня и завершится 8 сентября 2022 года. Зимнее окно — с 25 января по 22 февраля 2023 года.

Ранее РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

В предстоящем сезоне РПЛ сыграют 16 команд, чемпионат пройдет в два круга.