Опарин подписал контракт с «Ахматом»

Вратарь Михаил Опарин перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года. Отмечается, что после истечения срока договора «Ахмат» имеет право продлить соглашение еще на один год.

В сезоне-2021/22 Опарин выступал за «Енисей». Он сыграл в 36 матчах за команду во всех турнирах и пропустил 45 мячей.