«Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба

Тульский «Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба.

Как сообщает пресс-служба команды, Андрей Рудаков покинул свой пост по семейным обстоятельствам. 61-летний специалист работал в должности с июля 2017 года.

Новым спортивным директором «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. 58-летний специалист летом 2020 года исполнял обязанности главного тренера тульского клуба, затем с 30 июля по 2 ноября 2020 года являлся главным тренером.

Минувший сезон Подпалый начал в качестве главного тренера «Арсенала-2».