«Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба
Тульский «Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба.
Как сообщает пресс-служба команды, Андрей Рудаков покинул свой пост по семейным обстоятельствам. 61-летний специалист работал в должности с июля 2017 года.
Новым спортивным директором «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. 58-летний специалист летом 2020 года исполнял обязанности главного тренера тульского клуба, затем с 30 июля по 2 ноября 2020 года являлся главным тренером.
Минувший сезон Подпалый начал в качестве главного тренера «Арсенала-2».
Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/2851
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|12
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|
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|
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|30
|8
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|21.05
|17:00
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Динамо – Сочи
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|21.05
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|
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|
Н. Новгород – Зенит
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|21.05
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|
Рубин – Уфа
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Спартак
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|1
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|4
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