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«Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» объявил о смене спортивного директора клуба.

Как сообщает пресс-служба команды, Андрей Рудаков покинул свой пост по семейным обстоятельствам. 61-летний специалист работал в должности с июля 2017 года.

Новым спортивным директором «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. 58-летний специалист летом 2020 года исполнял обязанности главного тренера тульского клуба, затем с 30 июля по 2 ноября 2020 года являлся главным тренером.

Минувший сезон Подпалый начал в качестве главного тренера «Арсенала-2».

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/2851
Сергей Подпалый
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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
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Краснодар

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