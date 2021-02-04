Быстров заявил о желании бесплатно играть за «Тамбов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал о желании играть за «Тамбов».

«Тамбов» из-за финансовых проблем клуб может сняться с Тинькофф чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

— По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?

— Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.

— Государственные деньги в футболе — это зло?

— Ну давайте уберем государственные деньги из футбола. Будет три команды. Нужно сначала создать фундамент, а его нет. Можно орать: «Все говно, давайте все исправим!». А как это сделать? Никто не знает", — сказал Быстров.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

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