РПЛ инициирует послабления в ковид-регламент в отношении СМИ
10:25
По информации «СЭ», РПЛ вынесет на бюро исполкома послабляющие правки в санитарный регламент. Часть поправок коснется работы со СМИ.
Из регламента должны убрать пункт 3.5, который запрещает «любые контакты со СМИ на территории стадиона». Помимо этого в регламенте появится пункт, который обяжет клубы после или вместе с тренером выводить по видеосвязи двух игроков на послематчевую пресс-конференцию.
Первые матчи Тинькофф РПЛ после зимней паузы начнутся 27-28 февраля.
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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