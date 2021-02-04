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РПЛ инициирует послабления в ковид-регламент в отношении СМИ

10:25
РПЛ инициирует послабления в ковид-регламент в отношении СМИ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ инициирует послабления в ковид-регламент в отношении СМИ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», РПЛ вынесет на бюро исполкома послабляющие правки в санитарный регламент. Часть поправок коснется работы со СМИ.

Из регламента должны убрать пункт 3.5, который запрещает «любые контакты со СМИ на территории стадиона». Помимо этого в регламенте появится пункт, который обяжет клубы после или вместе с тренером выводить по видеосвязи двух игроков на послематчевую пресс-конференцию.

Первые матчи Тинькофф РПЛ после зимней паузы начнутся 27-28 февраля.

(Севастиан Терлецкий)

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