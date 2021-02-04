РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Тамбове» ответили на вопрос о возможном снятии команды с РПЛ

11:05
Футболисты «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии команды с Тинькофф чемпионата России.

— Снимется ли «Тамбов»? Думаю, день-два и будет решение, — сказал Худяков.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы.

Ранее, 25 января, генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10898
Все опросы
Сколько клубов должны играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: проект изменения формата лиги




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир