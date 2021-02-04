В «Тамбове» ответили на вопрос о возможном снятии команды с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии команды с Тинькофф чемпионата России.

— Снимется ли «Тамбов»? Думаю, день-два и будет решение, — сказал Худяков.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы.

Ранее, 25 января, генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

(Севастиан Терлецкий)