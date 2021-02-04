В «Тамбове» ответили на вопрос о возможном снятии команды с РПЛ
11:05
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии команды с Тинькофф чемпионата России.
— Снимется ли «Тамбов»? Думаю, день-два и будет решение, — сказал Худяков.
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы.
Ранее, 25 января, генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.
(Севастиан Терлецкий)
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