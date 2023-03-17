«Пари НН» продлил контракт с нападающим Сулеймановым
«Пари НН» в официальном Telegram-канале объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым.
Срок нового соглашения 23-летнего форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Сулейманов выступает за «Пари НН» с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fcnn52/6077
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|
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|5
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|38
|
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|35
|
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|2
|11
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|17
|
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|3
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|
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
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|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
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|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
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ЦСКА – Зенит
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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Спартак
|8
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
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Локомотив
|18
|1
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