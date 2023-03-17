«Пари НН» продлил контракт с нападающим Сулеймановым

«Пари НН» в официальном Telegram-канале объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым.

Срок нового соглашения 23-летнего форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Сулейманов выступает за «Пари НН» с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.