Карседо о Зобнине: «Он невероятно важен для «Спартака» и для меня как для тренера»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал об отношениях с полузащитником и капитаном красно-белых Романом Зобниным.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей коммуникации с капитаном команды Романом Зобниным.

— Роман невероятно важен для команды и для меня как для тренера. Он помнит, что такое большие победы. Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат России. Стараюсь прислушиваться к его мнению как на поле, так и за его пределами. При этом хочу отметить и его футбольные качества. Он здорово выглядит на тренировках и принесет нам немало пользы, — заявил Карседо в интервью пресс-службе клуба.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил один гол.

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