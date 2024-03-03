Камоцци считает ничью с «Зенитом» хорошим результатом для «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

Игра, проходившая 2 марта в Санкт-Петербурге, завершилась ничьей (0:0).

«Когда вы не можете выиграть, вам не обязательно проигрывать, так что ничья — хороший результат. Не удивлен отсутствию голов. Первый матч после долгой паузы никогда не бывает легким. Время покажет», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.