Быстров назвал сумму отступных за переход из «Спартака» в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров 23 февраля в интервью журналисту Василию Конову рассказал о своем возвращении в питерский клуб.

«Когда я покидал «Зенит», то сказал: «Вернусь, как только позовете». И тут возник такой момент, мне предложили вернуться обратно. Был ли звонок Миллера Федуну? А зачем? У меня в контракте была прописана сумма — 15 миллионов евро, и каждый, у кого есть такие деньги и получает мое согласие, мог меня выкупить. Захотели бы — взяли в фигурное катание, если бы видели во мне перспективы (улыбается)», — признался Быстров.

В 2005 году Быстров после конфликта с руководством покинул «Зенит» ради перехода в «Спартак», а уже через четыре года вернулся в питерский клуб, где выступал до конца сезона-2013/14.

Владимир Быстров — двукратный чемпион России в составе «Зенита и двукратный обладатель Кубка России в составе «Зенита» и «Тосно».