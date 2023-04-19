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Судейство

Сегодня, 15:45

Быстров: «Согласен с Аршавиным. ВАР — граната в руках, которая сама взрывается»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

— Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

— Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил — это было решение ВАР. Абсурд.

— ВАР наших судей сделал слабее?

— Нет. При ВАР нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь. Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА — «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр — у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации... Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее — не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

«Торпедо» находится на 16 месте с 13 очками.

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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